В последних числах июня в Минске прошло заседание Высшего Евразийского экономического совета, на котором, в числе прочих, предметно обсуждалось укрепление транспортных связей между Ираном и странами ЕАЭС. Получив в конце 2024 года статус наблюдателя в Евразийском экономическом союзе, Иран начал активно интегрироваться в инфраструктурную и торговую архитектуру ЕАЭС, продвигая свою транспортную повестку как основу стратегического сближения.

Центральное место в логистических устремлениях Ирана занимает развитие международного транспортного коридора «Север–Юг», соединяющего Россию, Азербайджан и Иран, а в долгосрочной перспективе — страны Южной Азии. Коридор включает в себя железнодорожное и автомобильное сообщение протяжённостью более 7 200 км, и его реализация идёт поэтапно. При этом наиболее перспективным с экономической точки зрения считается тот участок МТК, который проходит через территорию Азербайджана.

Следует напомнить, что один из ключевых участков — железнодорожная ветка Астара (Азербайджан) — Астара (Иран) длиной 8,5 км — введён в эксплуатацию ещё в 2018 году. И уже в первые 11 месяцев функционирования по этому отрезку было перевезено более 270 тысяч тонн грузов, а в 2019 году — около 364 тысяч тонн. В будущем этот отрезок должен быть интегрирован в маршрут Решт — Астара — Казвин, где участок Казвин — Решт (164 км) уже функционирует, обладая пропускной способностью до 6 млн тонн грузов в год с возможностью расширения до 20 млн тонн.

Особое внимание уделяется строительству участка Решт — Астара, протяжённостью 162 км. Это одна из самых капиталоёмких частей проекта: запланировано возведение 56 мостов и 35 путепроводов, строительство восьми станций, а общая стоимость работ оценивается в 1,6 миллиарда евро. Финансирование осуществляется при поддержке России и Азербайджана, что подчеркивает не только трёхстороннюю заинтересованность, но и растущее значение Азербайджана как регионального логистического хаба.

Параллельно с проектом «Север–Юг» реализуются инициативы по созданию альтернативного маршрута Восток–Запад, который также проходит через территорию Азербайджана. Иран выразил заинтересованность в участии в формировании автомобильной и железнодорожной инфраструктуры по направлению Агбенд–Келале, соединяющему западные регионы Азербайджана с Нахчываном. Более того, Тегеран предложил Баку и Тбилиси объединиться в рамках программы ТРАСЕКА для создания нового транзитного маршрута, способного пропускать до 20 миллионов тонн грузов ежегодно.

Значительные усилия были приложены к модернизации приграничной инфраструктуры. Так, 30 декабря 2023 года был введён в эксплуатацию новый автомобильный мост через реку Астарачай, соединяющий Иран и Азербайджан. Его длина составляет 97,5 метров, он включает четыре автомобильные полосы и два пешеходных пути. Пропускная способность моста составляет 250–300 грузовиков в сутки, что позволяет обрабатывать до 500 единиц транспорта в день на всём пункте пропуска. За год через границу проходит более двух миллионов грузовых транспортных средств. Это делает участок Астара – один из самых загруженных и одновременно технически оснащённых в регионе.

Участие Ирана в сотрудничестве с ЕАЭС также сопровождается цифровыми и технологическими инициативами. Так, было заключено соглашение, позволяющее иранским грузовым вагонам свободно передвигаться по маршрутам, проходящим через Азербайджан, Россию, Узбекистан и Таджикистан. Речь идёт о полной мультимодальной интеграции, включающей контейнерные перевозки, цифровизацию логистики и внедрение систем электронного документооборота (например, e-CMR). В перспективе это должно привести к сокращению времени пересечения границы до 10–15 минут, что особенно важно в условиях растущих объёмов трансграничной торговли.

Иранская сторона в условиях серьезного политического давления со стороны Запада и рисков транспортной блокады стремится к созданию устойчивых коммуникаций, особенно с теми странами, которые рассматриваются Тегераном в качестве устойчивых и перспективных партнеров. Президент Ирана Масуд Пезешкиан, выступая с видеообращением на заседании ВЕЭС, сделал конкретные предложения по строительству логистических узлов, модернизации портовой инфраструктуры на побережье Каспийского моря и кооперации в авиационном сообщении.

Помимо транспортной компоненты, предложения затрагивали также углубление сотрудничества между производителями и потребителями электроэнергии, объединение энергетических сетей региона. Известно, что ключевым звеном в создании энергетического моста «Север–Юг» является строительство межгосударственной инфраструктуры, синхронизирующей энергосистемы России, Азербайджана и Ирана. Проект предполагает, что после завершения модернизации и интеграции всех звеньев энергосети, можно будет осуществлять перекрёстные поставки электроэнергии между странами — в часы пиковых нагрузок или дефицита.

Таким образом, Азербайджан в новых условиях становится узловым коммуникационным звеном между Ираном и государствами ЕАЭС. И, даже не будучи участником соглашения, получает значительные преференции от сотрудничества между этими странами.

Парадокс заключается в том, что Армения, единственная страна ЕАЭС, которая граничит с Ираном, таких преимуществ не имеет. Сложная логистика, отсутствие эффективной инфраструктуры, сохранение неопределенностей, связанных с политическими перспективами, не оставляют Еревану шансов выступать конкурентом Баку.

Азербайджан же, со своей стороны, выступает не только как транзитная страна, но и как соинвестор и архитектор маршрутов, связывающих Каспий, Персидский залив и Черноморский регион. В этой связи обсуждение транспортных связей Ирана и ЕАЭС на саммите в Минске существенным образом затрагивает интересы Азербайджана, усиливая его геостратегическое положение. Формирование коридора Север–Юг, развитие маршрута Восток–Запад, цифровизация и экологизация логистики, а также институциональное вовлечение все новых игроков в реализацию этих маршрутов делают Южный Кавказ и каспийский регион центральными звеньями транспортной системы, объединяющей Европу и Азию. В этой конфигурации Азербайджан становится не просто перекрёстком маршрутов, а опорной точкой между двумя континентами, в которой сочетаются интересы таких разных игроков.