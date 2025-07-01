20 июня в повторном сертификационном экзамене для учителей, которые не смогли набрать проходной балл на тестовом экзамене в прошлом году, приняли участие 3338 педагогов. Из них 1328 человек набрали проходной балл и получили возможность принять участие в этапе собеседования, а 2006 не смогли набрать соответствующий проходной балл.

Как сообщили АПА в Министерстве науки и образования Азербайджана, 334 учителя, не принявшие участие в экзамене, были признаны не прошедшими сертификацию. Результаты 4 человек, участвовавших в процессе повторной сертификации, были аннулированы за нарушение правил сдачи экзамена.