Депутаты Милли Меджлиса — руководитель делегации в Парламентской Ассамблее НАТО Рамид Намазов и член делегации Таир Миркишили 21 мая прибудут в Дейтон, штат Огайо, США. Они примут участие в весенней сессии ПА НАТО.

Информация приводится в сообщении парламента Азербайджана.

Отмечается, что в рамках сессии будут проведены обсуждения по таким темам, как усиление кибербезопасности выборов, призыв к трансатлантическому партнерству, борьба с текущими и будущими угрозами, 30-летие подписания Дейтонских соглашений, а также по другим вопросам.

Визит парламентариев завершится 29 мая.