Похитившие 10 кг золота и спрятавшиеся в болотистой местности лица задержаны в Шамахы. Данная информация приводится в сообщении МВД Азербайджана.

Злоумышленники применили физическую силу к жителю города и отняли сумку, в которой было более 10 килограммов золота и драгоценности. Далее они скрылись с места происшествия.

Правоохранители оперативно задержали 23-летнего Гюльоглана Керимова, 21-летнего Эльджана Бейдиева и 18-летнего Гафура Балогланова.

Открыто уголовное дело, ведется расследование обстоятельств происшествия.