В Баку произошел неприятный инцидент, который лишний раз проявил неправильную, неадекватную реакцию общества на происходящее, что, как бы это грубо ни звучало, ставит под сомнение психическое состояние людей, по крайней мере тех, которые стали невольными свидетелями происшествия. Так, распространены видеокадры, которые были сделаны на территории Бинагадинского района столицы, в автобусе King Long (эти автобусы курсируют только по маршрутам 133 и 165), принадлежащем Chinar Trans LLC. В них пожилая женщина размахивала в автобусе большим ножом, угрожая пассажирам расправой.

Ранее “Минвал” сообщал об этом. Но здесь интересно не то, что женщина эта тронулась умом, потому и размахивала ножом, а реакция самих пассажиров, точнее, ее отсутствие: они продолжали стоять как ни в чем не бывало, не пытаясь даже как-то повлиять на ситуацию. Более того, один из пассажиров снимал все это безобразие на камеру телефона, а другие молодые мужчины, которых в автобусе было достаточно для того, чтобы обезвредить буйную женщину и обратиться за помощью в полицию, никак не реагировали на происходящее – все стояли и хлопали глазами.

Водитель так вообще был в курсе того, что происходит в салоне автобуса, видел все через центральное зеркало. И слышал. Потому что женщина громко заявляла о том, что она «армянка» и угрожала мужчине, стоявшему рядом, что «перережет ему горло», даже упомянула Никола Пашиняна. Но водитель никак не реагировал. Ни женщины, ни мужчины не забили сразу тревогу. Да черт с ними, со взрослыми, в автобусе находились и дети, но даже это обстоятельство никак не встряхнуло пассажиров.

Удивляет отсутствие не только реакции, но и инстинкта самосохранения у людей. Девушка продолжала стоять спиной к вооруженной ножом старухе. Судя по всему, люди недооценивают опасность ситуации, им кажется, что они находятся под невидимым защитным куполом, что беда не коснется их… А еще они думают, что если притвориться шкафом, то угроза пройдет стороной. В общем неизвестно, что творится в головах у этих людей, но нормальной реакцией такое назвать нельзя.

А тем временем тотальная пассивность в ментальном и телесном проявлении, которую мы сейчас наблюдаем, – прямой путь к гибели. Люди превратились в зомби. А это говорит о том, что все технические достижения социума лишь избыточно расслабляют человека и приводят к потере жизнеспособности.

В итоге женщина была задержана полицейскими, нашелся-таки один адекватный человек, который инициировал задержание. К счастью, она не успела никого зарезать. В настоящее время по факту ведется расследование, устанавлена личность “воительницы”. Приняты меры правового характера.