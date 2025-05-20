Самых опасных преступников, наркобаронов и радикальных исламистов Франция планирует содержать в джунглях Французской Гвианы.

Об этом сообщил министр юстиции Жеральд Дарманен в ходе визита в эту заморскую территорию, пишут СМИ.

Он уточнил, что цель проекта – “вывести из строя самых опасных наркоторговцев”. Министр сообщил, что тюрьма может открыться уже в 2028 году, она будет расположена вдали от дорог, в местечке Сен-Лоран-дю-Марони, где некогда располагалась крупная исправительная колония, ныне закрытая.

В соответствии с планами министра, это будет третья французская тюрьма строгого режима после Ванден-ле-Вьей в регионе Кале и Конде-сюр-Сарт в Нормандии. Дарманин сделал борьбу с наркоторговлей одним из своих главных приоритетов, пообещав в самое ближайшее время изолировать 100 крупнейших наркоторговцев страны от их преступных сетей. Он заявил, что считает “недопустимым то, что обычные тюрьмы больше не являются препятствием для большинства наркоторговцев”, которые и оттуда могут “продолжать торговлю, убивать или угрожать судьям, тюремным служащим, журналистам или адвокатам”.

Проект министра юстиции вызвал неоднозначную реакцию: депутаты от заморских территорий выступили против строительства тюрьмы во Французской Гвиане из соображений безопасности местных жителей, призвав потратить бюджет на строительство исправительного учреждения – 400 миллионов евро – на развитие медицины в регионе.

Напомним, в прошлом году Гвиана потребовала от Франции предоставить ей автономию.