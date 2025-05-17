Верховный лидер Ирана аятолла Али Хаменеи заявил, что комментарии президента США Дональда Трампа о Тегеране во время его визита в Персидский залив «не стоят того, чтобы на них реагировать».

Об этом сообщает агентство Reuters.

Хаменеи обвинил Трампа во лжи в отношении стремления к миру, ссылаясь на его заявления о том, что Иран должен быстро принять американское предложение по ядерной программе, иначе «произойдет что-то плохое».

До этого Дональд Трамп заявил о готовности к возможной встрече с иранским руководством в лице президента Масуда Пезешкиана и верховного лидера исламской республики Али Хаменеи.