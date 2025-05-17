Главный прокурор Международного уголовного суда (МУС) Карим Хан временно покинул свой пост на неопределенный срок — пока в отношении него самого ведется следствие по обвинению в сексуальных домогательствах, начатое в конце прошлого года.

В заявлении МУС сказано, что до окончания внешнего расследования Хан уходит в отпуск, а обязанности главного прокурора суда разделят между собой двое его заместителей. Их, как указано на сайте МУС, у прокурора двое.

Ранее СМИ ссылались на документ, в котором приводились обвинения в адрес Карима Хана, в том числе «нежелательные прикосновения сексуального характера» и «абьюз».