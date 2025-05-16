Поскольку общество давно уже превратилось в потребителей, то с каждым днем наша жизнь обрастает все новыми и новыми соблазнительными предложениями, от которых тяжело отказаться. Сегодня приобрести в кредит предлагают даже мелочь, без которой в общем-то можно обойтись. Но «выгодные условия», предлагаемые во всех рекламных кампаниях, часто берут вверх над рациональностью. В итоге мы становимся свидетелями того, как жертвы маркетинга, охваченные азартом, приобретают по «выгодным ценам» товары, которые, по сути, им не нужны, в них нет острой необходимости. К примеру, в black Friday покупатели чуть ли не дерутся (хотя было немало случаев, когда вступали в драки) за предмет гардероба. В эти дни магазинные полки пустеют за считанные минуты. И причина тут не в «нереально» низких ценах, как думают многие, а в маркетинговых ловушках. Как раз об одной такой хитрости и пойдет речь в этой статье.

По сути, деятельность микрофинансовых организаций, действующих в Азербайджане, строится на корысти, иными словами, на желании нажиться на человеческом невежестве и ограниченных возможностях. К ним обычно обращаются те, кто не может взять кредит в банке в силу определенных причин, но очень нуждается в деньгах. Такие организации не требуют никаких поручителей и залогов. Достаточно одного удостоверения личности. Однако во что ввязываются обладатели этих «легких» денег?

На самом деле за кажущейся лёгкостью скрываются серьёзные риски, которые всегда необходимо просчитывать на трезвую голову. В стремлении не отстать от трендов, под влиянием мимолетных желаний, многие люди принимают необдуманные, глупые решения — влезают в долги, не задумываясь о последствиях. Словом, они попадают в долговую яму, обрастают обязательствами из-за Айфона, взятого в кредит, у которого те же функции, что и у обычного смартфона. Только статусность придает, что тоже сомнительно. Всегда можно безошибочно определить, к какому классу человек относится. Несмотря на весь блеск и шик, его выдадут манеры, речь и предпочтения. Но красиво жить не запретишь…

И поэтому люди обращаются в микрофинансовую компанию, влезают в долги и обрастают все большими проблемами. Вместо того, чтобы улучшить качество жизни (в принципе за этим они туда и обращались), люди взваливают на себя непосильную ношу обязательных выплат. Финансовая неграмотность в итоге приводит к обратному — ухудшению качества жизни.

Для информации отметим, что согласно данным Центрального банка Азербайджана, на начало 2025 года в стране действуют 16 микрофинансовых организаций. В основном такие компании делятся на три направления: онлайн-кредиты, займы для бизнеса и потребительские кредиты.

Экономист Халид Керимли прокомментировал Minval.az возникшую ситуацию и заявил, что как бы то ни было деятельность небанковских кредитных организаций (НКО) абсолютно законна, а ответственность за возврат долга полностью лежит на заемщике.

«На самом деле, если бы в стране не было НКО, то граждане были бы вынуждены брать кредиты незаконным путём, сталкиваясь с гораздо более высокими процентными ставками. Центральный банк тщательно контролирует деятельность этих организаций», — отметил он.

Также Х.Керимли добавил, что такие компании работают с наиболее рискованными заемщиками — теми, кому банки обычно отказывают в финансировании. Чтобы компенсировать возможные убытки, НКО заранее закладывают в проценты риск невозврата части займов. Заранее закладывая в проценты риск невозврата 20-30% займов, НКО компенсируют свои потери в дальнейшем. Всё это отражается на конечной стоимости кредитов для потребителей.

В свою очередь юрист, адвокат Акрам Гасанов подчеркнул, что высокие процентные ставки в подобных организациях вполне объяснимы, поскольку их деятельность не ограничивается только выдачей кредитов — им также необходимо получать финансовую выгоду для обеспечения устойчивой работы.

«Если такие организации перестанут извлекать прибыль, они просто прекратят существование, что может привести к распространению незаконных форм кредитования в стране», — сказал А.Гасанов.

По его словам, во всем мире есть только одна финансовая модель, когда богатые зарабатывают на бедных деньги путем кредитования, поэтому граждане должны ответственно подходить к вопросу кредитования, ведь это их личный выбор.

Между тем по словам психолога Сибиль Пириевой, долговые проблемы людей связаны с детскими травмами и низкой финансовой грамотностью: «Проблемы человека меняются с возрастом. Если зрелые люди в силу обстоятельств становятся более устойчивыми к соблазнам, то молодёжь больше подвержена риску. Особенно это проявляется в вопросах кредитования. Углубившись в человеческую психологию, мы поймём, что причина этого кроется в травмах, уходящих корнями в детство».

Как объясняет эксперт, если в детстве желания человека не удовлетворялись, с возрастом это начинает проявляться в виде чувства беспомощности, ненужности и неудовлетворённости собой. Из-за неумения распознавать и правильно проживать собственные эмоции у человека формируется внутренняя пустота, которую он пытается заполнять ненужными покупками и накоплением долгов.

Отдельную проблему она видит в детях, выросших в чрезмерно опекающих семьях. В такой системе воспитания человек не учится самостоятельно решать собственные проблемы и во взрослой жизни нередко прибегает к нерациональным способам их решения.

По ее мнению, люди, имеющие значительные долги, зачастую берут кредиты вовсе не из необходимости, а просто потому, что в их жизни отсутствует увлечение или занятие, приносящее радость. Со временем это перерастает в зависимость, похожую на игровую или покупательскую.

Она подчёркивает, что такие люди действительно нуждаются в профессиональной помощи, лечении и реабилитации, так как, если не остановиться вовремя, последствия могут быть крайне серьёзные. Родным, друзьям и близким стоит быть внимательнее к таким людям и вовремя оказывать им моральную поддержку.

«Отсутствие финансовой грамотности лишь усугубляет ситуацию, провоцируя цепочку других проблем. Люди не умеют правильно распоряжаться своими деньгами, не видят ценности в накоплениях и не задумываются об инвестициях. Это становится причиной возникновения других проблем — от эмоциональной зависимости до социальной нестабильности, затрагивая не только их самих, но и близкое окружение», — заявила она.