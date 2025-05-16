В январе–марте 2025 года в Азербайджане было зарегистрировано 267 дорожно-транспортных происшествий, что на 17,8% меньше по сравнению с аналогичным периодом 2024 года. Общее число пострадавших также сократилось на 16,6% и составило 372 человека. Из них 149 погибли, 223 получили ранения. Об этом сообщает Государственный комитет по статистике.

Большинство происшествий (45,3%) произошло в дневное время, 36,3% — ночью, и 18,4% — в сумерках. Почти треть аварий (29,2%) пришлась на выходные — субботу и воскресенье.

Преобладающее количество ДТП — 88% — зафиксировано в населённых пунктах. В результате этих инцидентов погибло 102 человека, что на 12,8% меньше по сравнению с прошлым годом, а число раненых сократилось на 19,8% и составило 215 человек.

Анализируя характер происшествий, можно отметить, что 46,8% из них произошли с участием транспортных средств и пешеходов, 33,7% — с участием нескольких транспортных средств, и 19,5% — с участием одного автомобиля. Среди погибших 76,5% составляют мужчины, среди раненых — 69,5%.