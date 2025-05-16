Канцлер Германии Фридрих Мерц заявил, что 17-й пакет санкций Евросоюза против России будет принят во вторник, 20 мая.

«Новый пакет санкций готов. Мы примем его в Брюсселе во вторник», — написал он в соцсети X.

Мерц также прокомментировал отказ президента России Владимира Путина участвовать в переговорах в Стамбуле, назвав это стратегической ошибкой.

«То, что президент Зеленский всё равно поехал в Стамбул, — огромная уступка. Путин не приехал — он сам поставил себя в невыгодное положение», — подчеркнул канцлер.