Азербайджан считает жизненно важной кооперацию в транспортно-логистической сфере и поддерживает ее развитие между участниками Совещания по взаимодействию и мерам доверия в Азии (СВМДА).

Об этом заявил заместитель начальника отдела транспортной политики Министерства цифрового развития и транспорта Азербайджана Азер Алиев на XVI международном экономическом форуме «Россия — Исламский мир: KazanForum».

«Наш регион обладает обширной территорией и включает страны с разнообразными экономическими и политическими системами, но всех нас объединяет потребность улучшения транспортной взаимосвязанности», — уверен Алиев. По его словам, Азербайджан «полностью привержен углублению регионального сотрудничества».

«Транспорт и логистика — это те сферы, где сотрудничество не просто желательно, но и жизненно необходимо. Будь то организация таможенных процедур, согласование технических стандартов или внедрение единых цифровых решений — совместные действия принесут ощутимую выгоду каждому», — подчеркнул он.

Алиев подтвердил «готовность Азербайджана к активному взаимодействию со всеми государствами — членами СВМДА и заинтересованными сторонами ради создания более взаимосвязанного, устойчивого и процветающего региона».