Президент Таджикистана Эмомали Рахмон подписал закон с поправками к Уголовному кодексу, который «отменяет уголовную ответственность за размещение лайка или иного знака в социальных сетях», сообщила пресс-служба президента.

Подписанный Рахмоном закон «О капитале и поощрении инвестиционной деятельности» направлен на государственную поддержку инвестиций и улучшение инвестиционного климата.

«Принятые законы направлены на обеспечение устойчивого социально-экономического развития страны и благосостояния граждан», — отмечает пресс-служба.