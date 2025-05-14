Задержаны лица, пытавшиеся нарушить государственную границу Азербайджана.

Как сообщает Государственная пограничная служба, при попытке нарушить государственную границу 7 мая на служебном участке погранотряда «Лянкяран» Командования Пограничных войск ГПС был задержан гражданин Республики Йемен Байдаха Могбель Абдулраззаг (1986 г.р.), а 9 мая на служебном участке погранотряда «Загатала» – гражданин Королевства Марокко Тужар Мохаммед (1990 г.р.).

В результате расследования было установлено, что задержанные намеревались нелегально эмигрировать в европейские страны транзитом через территорию Азербайджана.

Оперативно-следственные мероприятия по фактам продолжаются.