В Азербайджане две гражданки Украины размещены в приюте, у них нет свидетельств о рождении.

Об этом на сегодняшнем совместном заседании парламентских комитетов по правам человека и правовой политике и государственному строительству сказал глава Главного управления по борьбе с торговлей людьми МВД Ази Асланов в ходе обсуждения «Ежегодного отчета Национального координатора по борьбе с торговлей людьми» (2024), передает АПА.

Ази Асланов отметил, что за последние годы в приюты было размещено более 350 жертв трафикинга:

«Были люди, которые жили там 4 года. У двух женщин, занимавшихся принудительным трудом, документов нет. Регион, где жили эти женщины, являющиеся гражданками Украины, находится под контролем России, и мы не смогли получить их свидетельства о рождении. В последнее время приюты сталкиваются с финансовыми проблемами».