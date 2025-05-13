Премьер-министр Грузии Ираклий Кобахидзе в открытом письме президенту США Дональду Трампу и вице-президенту Джей Ди Вэнсу выразил недоумение молчанием Вашингтона в отношении перспектив перезагрузки отношений между двумя странами.

«Несколько недель назад я обратился к вам с письмом о грузино-американских отношениях. Указанному письму предшествовали мои публичные заявления, где я открыто выражал готовность Грузии возобновить стратегическое партнерство Грузии и США с чистого листа и с конкретным путеводителем. Однако ответа на наше письмо и публичные заявления мы до сих пор не получили. Более того, все еще не состоялась коммуникация на высшем уровне между властями Грузии и США», — говорится в открытом письме, которое Кобахидзе опубликовал в Facebook.

«Это молчание удивительно для грузинского народа и властей Грузии по нескольким причинам», — отметил премьер.

Как отмечает Кобахидзе, Грузия поддерживала США в горячих точках — Ираке и Афганистане, отправив туда самый большой контингент в расчете на душу населения. Этим, по словам премьера, Грузия сэкономила США $2,5 млрд, что «многократно превышает реальную помощь Грузии, оказанную из бюджета США».