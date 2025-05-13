Птичий грипп (H5N1) может представлять гораздо большую опасность для людей, чем считалось ранее. Ученые из Школы общественного здравоохранения Университета Мэриленда провели обзор мировых данных за 20 лет и предупредили: вирус мутирует и передается между видами — от птиц к кошкам, от коров к кошкам, от кошек к человеку.

Работа опубликована в журнале Open Forum Infectious Diseases.

Авторы подчеркивают, что кошки крайне уязвимы к птичьему гриппу: по данным анализа, из 607 зарегистрированных заражений у животных в 18 странах половина закончилась летальным исходом. Вирус может попасть в организм как напрямую — при поедании зараженных птиц или сырого мяса, так и опосредованно — через молоко инфицированных коров и контакт с другими млекопитающими. При этом диагностика у кошек проводится крайне редко и зачастую только посмертно.

Вирус вызывает острые неврологические симптомы, схожие с проявлениями бешенства. По словам исследователей, особенно тревожит высокая летальность и распространенность инфекции в домашних и сельскохозяйственных условиях. Ученые опасаются, что вспышки могут затронуть приюты, а при дальнейших мутациях вирус станет передаваться воздушно-капельным путем уже между людьми.