Запад настаивает на 30-дневном перемирии, чтобы дать Киеву передышку для восстановления военного потенциала и продолжения противостояния с РФ. Об этом заявила официальный представитель МИД РФ Мария Захарова.

«Как выяснилось позднее, в подготовке к этой войне Киеву помогали Берлин и Париж. В 2022 году бывший канцлер ФРГ Ангела Меркель и экс-президент Франции Франсуа Олланд заявили, что выполнять минские соглашения никто не планировал, а сами соглашения были нужны, чтобы выиграть время для подготовки Украины к решению «проблемы Донбасса» силовым путем. Сегодня те же страны добиваются 30-дневного перемирия, чтобы дать дать Киеву передышку для восстановления военного потенциала и продолжения противостояния с Россией», — добавила она.