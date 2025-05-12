В 2024-ом году возобновляемые источники энергии и атомная энергетика обеспечили наибольшую с 1940-х годов долю мировой генерации.

В прошедшем году зеленая энергетика достигла своего пика. При этом гидроэнергетика оставалась крупнейшим в мире источником электроэнергии с низким содержанием углерода (14,3%). За ней шла атомная энергетика (9,0%), доля которой достигла минимума за 45 лет, ветровая (8,1%) и солнечная (6,9%).

«В 2024 году впервые с 1940-х годов производство из всех источников энергии с низким содержанием углерода — возобновляемых и ядерных — превысило 40% мировой электроэнергии. Рекордное увеличение возобновляемых источников энергии в сочетании с небольшим увеличением производства ядерной энергии на 69 ТВт-ч привело к тому, что в 2024 году доля низкоуглеродной энергии составила 40,9% (12 609 ТВт-ч)», — сообщается в ежегодном отчете Ember Global Electricity Review.

В общей сложности возобновляемые источники энергии принесли рекордные 858 ТВт-ч в 2024 году. Это на 49% больше, чем в 2022 году, когда зафиксировали предыдущий рекорд. Солнечная энергия удвоилась всего за три года, обеспечив более 2000 ТВт-ч электроэнергии в 2024 году.

При этом анализ показал. что в 2024 году потребление ископаемого топлива также выросло на 1,4%. Это произошло из-за стремительного роста спроса на электроэнергию, что привело к увеличению выбросов в мировом энергетическом секторе. Главной движущей силой роста производства ископаемых топлив стали волны жары.

«Более жаркая погода способствовала увеличению ископаемой генерации в 2024 году, но мы вряд ли увидим подобный скачок в 2025», — заявил Фил Макдональд, директор Ember.

Кроме погодных условий, увеличение использования электроэнергии связано с потребностями ИИ, центров обработки данных, электромобилей способствует росту глобального спроса.