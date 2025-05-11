Турецкие СМИ прокомментировали предложение президента России Владимира Путина о переговорах в Стамбуле.

TGRT: Путин будет обсуждать мир с Эрдоганом, а не Трампом;

A-haber: Путин в целом дал понять, что в вопросе мира на Украине он будет придерживаться прежнего курса, не идя на уступки. Предложение о посредничестве Турции говорит о том, что Путин доверяет ей;

NTV: Путин указал на Стамбул как место для достижения мира по Украине;

HaberGlobal: Путин предложил провести мирные переговоры по Украине в Стамбуле для устранения первопричин конфликта;

Hurriyet, Milliyet, Sabah выделяют заявление Путина о необходимости возобновить переговоры — «там, где они проводились ранее и были прерваны».

Отметим, что официальные представители Турции пока не прокомментировали инициативу президента России.