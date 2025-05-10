В Киев для встречи «коалиции решительных» прибыли президент Франции Эммануэль Макрон, канцлер Германии Фридрих Мерц, премьер-министр Великобритании Кир Стармер и премьер-министр Польши Дональд Туск, сообщают украинские СМИ.

Отмечается, на встрече лидеры стран обсудят долгосрочное прекращение огня в Украине.

Как отметил Макрон, мирное соглашение должно гарантировать безопасность Украины.

«Это то, над чем мы работали на встречах в Париже, Лондоне и сегодня в Киеве. Мы вместе движемся вперед», — подчеркнул французский президент.