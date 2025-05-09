Украинский лидер Владимир Зеленский проводит телефонный разговор с президентом США Дональдом Трампом. Об этом говорится в заявлении пресс-секретаря президента Сергея Никифирова.

«Президент Зеленский проводит телефонный разговор с президентом Трампом. О подробностях сообщим по его результатам», — отметил Никифоров.

Позже Зеленский заявил, что в ходе беседы они обсудили то, что Верховная Рада ратифицировала соглашение с США о полезных ископаемых, а также «необходимость дальнейших усилий ради мира». Зеленский добавил в ходе беседы, что Украина готова пойти на 30-дневное прекращение огня «хоть с сегодняшнего дня», и ожидает, что Россия согласится на это предложение.

«Я также подтвердил, что Украина готова к переговорам в любом формате. Но для этого Россия должна показать серьезность своих намерений завершить войну, начав с полного и безусловного прекращения огня. Президент Трамп подтвердил, что хочет завершения этой войны, готов помогать и поддерживает необходимость прекращения огня», — отметил президент.

Американский лидер Дональд Трамп, в свою очередь, написал в соцсети Truth Social, что переговоры с Россией и Украиной продолжаются. «США требуют, в идеале, 30-дневного безоговорочного прекращения огня. Будем надеяться, что приемлемое прекращение огня будет соблюдаться, и обе страны будут нести ответственность за соблюдение неприкосновенности этих прямых переговоров. Если прекращение огня не будет соблюдаться, США и их партнеры введут дополнительные санкции», — отметил Трамп.

По его словам, временное прекращение огня должно в конечном итоге привести к заключению мирного соглашения. «Все это можно сделать очень быстро», — заявил президент США.