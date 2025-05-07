Объединённая служба водоснабжения крупных городов осушила территорию электрозарядной станции возле Бакинского олимпийского стадиона. С территории было откачано более 80 кубометров дождевой воды, сообщили в ведомстве.

После интенсивных осадков в Баку затопило ещё один участок. На этот раз в воде оказалась новая электрозарядная станция, установленная осенью прошлого года. В Объединённой службе заявили, что причиной затопления стало отсутствие дренажной системы, предназначенной для отвода дождевой воды.