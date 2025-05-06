С прекращением работы УВКБ ООН в Азербайджане встает вопрос о правовом статусе лиц, ищущих убежище. Управление Верховного комиссара ООН по делам беженцев (УВКБ ООН) сворачивает свою деятельность в Азербайджане, и, как ожидается, полностью приостановит работу в августе. УВКБ ООН получило от правительства Азербайджана официальное уведомление и завершает свою деятельность в стране. В связи с этим возникает вопрос относительно будущего иностранцев, находящихся на территории страны под защитой организации.

На сегодняшний день лица, ищущие убежище, проживают в Азербайджане на основании документов, выданных УВКБ ООН, — свидетельств о нахождении под международной защитой. Эти документы, также называемые письмами о покровительстве, выдаются сроком на два года и подлежат регулярной верификации и продлению. Пока документ остаётся действительным, такие лица формально продолжают находиться в стране на легальных основаниях. Всего в Азербайджане проживает около 1800 лиц, ищущих убежище.

Как прокомментировал Minval депутат Милли Меджлиса Азер Аллахверанов, после полного прекращения работы УВКБ ООН предстоит определить, какая структура возьмёт на себя ответственность за дальнейшее ведение дел этих иностранцев. Пока механизм их правовой защиты на национальном уровне остаётся неурегулированным.

Азербайджанское законодательство признает лиц, находящихся в статусе беженца, однако не даётся отдельного правового определения лицам, находящимся в поиске убежища. До настоящего времени именно УВКБ ООН обеспечивало таким людям поддержку, включая предоставление финансовой помощи и медицинских услуг.

По данным, на территории Азербайджана проживают представители афганской и чеченской общин. Многие чеченцы обладают паспортами граждан Российской Федерации, тогда как часть афганцев вовсе не имеют документов. Статус официальных беженцев имеют немногим более 70 человек, и большинство из них уже адаптировалось к жизни в азербайджанском обществе.