Сегодня на суде в Баку над подозреваемыми в терроризме армянами был продемонстрирован видеоматериал об оккупации Лачинского района вооруженными силами Армении.

В рамках заседания суда были допрошены потерпевшие.

Потерпевший Джамал Мамедов сообщил, что является жителем села Джиджимли Лачинского района. В своих показаниях он отметил, что в мае 1992 года село было оккупировано вооруженными силами Армении. Он сказал, что его отец — Мехти Мамедов был убит армянскими военнослужащими 12 августа 1989 года: «По словам русских солдат, моего отца застрелил армянин по имени Камо. Тогда мне было 18 лет».

Потерпевший Агали Ибрагимов сообщил, что родился в 1961 году в селе Джагазур Лачинского района и проживал в этом селе. Он сказал, что 18 мая 1992 года на село было совершено нападение, оно было оккупировано вооруженными силами Армении. Потерпевший отметил, что село расположено на границе с Арменией и до оккупации оно регулярно подвергалось обстрелам со стороны Горисского района Армении, в частности из села Дыг. «До 8 мая 1992 года в атаках армян ощущалась некоторая хаотичность. Но с 8 мая наступления стали осуществляться под единым командованием. Особенно активно использовались ракетные установки «Град», «Алазань» и дальнобойная артиллерия», — подчеркнул он.

А. Ибрагимов заявил, что в селе Джагазур у него был двухэтажный дом с шестью комнатами, хозяйственные постройки во дворе, плодовые деревья, крупный и мелкий рогатый скот, домашняя птица, а также имущество и вещи в доме. По словам потерпевшего, ему был нанесен значительный ущерб.

Затем в суде были изучены документы по факту обстрела мирных азербайджанцев 19 сентября 1992 года в селе Гюлистан Геранбойского района. Согласно материалам дела, в тот день примерно в 18:00 вооруженные силы Армении открыли огонь по жителям села Гюлистан Геранбойского района, занятым сбором картофеля. В результате обстрелов из огнестрельного оружия были убиты 20 мирных жителей, несколько человек получили ранения.

В день, когда было совершено нападение на село Гюлистан Геранбойского района, сотрудники Агджакендского полицейского отделения оказали нападавшим вооруженное сопротивление, однако при эвакуации мирных жителей из зоны обстрела попали в засаду. В результате были убиты 13 человек, еще 8 получили ранения. Два сотрудника полиции были убиты, двое получили ранения.

Потерпевший Биннат Мехтиев сообщил, что после вынужденного переселения из города Шуша он проживал в селе Нагдалы Лачинского района, которое было оккупировано 17-18 мая 1992 года. После этого он вместе с другими переселенцами прибыл в село Баллыгая Геранбойского района. По словам потерпевшего, 28 августа 1992 года армянские вооруженные формирования совершили нападение, в результате которого были убиты 24 человека. Во время трагедии были убиты отец, мать, два брата, сестра и другие близкие родственники Б. Мехтиева. «Была убита супруга моего родственника по имени Везир и шестеро их детей. Одному из детей было всего шесть месяцев», — добавил он.

Потерпевшая Шахла Гулиева сообщила, что в мае 1992 года она, став вынужденной переселенкой, сначала перебралась из Лачинского района в село Баш Гышлаг Геранбойского района, а затем — в село Баллыгая того же района.

Сообщив, что 27 августа 1992 года заметила на территории вертолет и сказала об этом своей свекрови, она добавила: «В ту ночь мы заснули в беспокойном состоянии. 28 августа примерно в 5 часов утра я увидела, что пламя охватило все вокруг» .

Ш. Гулиева по счастливой случайности выжила, упав с высокой местности в близлежащий лес. Во время этого происшествия она получила огнестрельное ранение.

По ее словам, во время инцидента были убиты ее свекровь, золовки, 110-летняя свекровь ее свекрови и другие родственники.

Пострадавший Насреддин Мустафаев подчеркнул, что 19 сентября 1992 года в селе Гюлистан Геранбойского района, куда он направился собирать картофель, они подверглись обстрелу подразделений армянской армии, в результате чего он получил ранение в ногу. «Треть пальцев ног у меня отсутствует», -сказал он.

Пострадавшая Сахиба Мустафаева отметила, что 19 сентября 1992 года ее отец Казым вместе с дедом Салманом отправились собирать картофель в село Гюлистан Геранбойского района, а на обратном пути автомобиль, которым управлял отец, был обстрелян армянскими военными. Одна из пуль попала в ее отца, а другая — в ее деда Салмана. С. Мустафаева, которой тогда было 12 лет, получила огнестрельное ранение в ногу и потеряла сознание. Позже выяснилось, что в результате этого происшествия погибло много людей, в том числе дед Салман и отец Казым.

Потерпевший Нофель Нуруев отметил, что 19 сентября 1992 года по поручению своего начальника Кавказа Рустамова на автомобиле марки «ЗИЛ» вместе с жителем села Тапгарагоюнлу Исрафилом Исмаиловым и 3 незнакомыми азербайджанцами, которых он взял по дороге, приехали в геранбойское село Гюлистан для сбора картофеля. Там он увидел кроме них множество жителей, которые тоже пришли на сбор этого растения. На обратном пути, проезжая через полицейский пост, на лесной полосе дороги внезапно армянские военные обстреляли его автомобиль из огнестрельного оружия. В это время на помощь пришли полицейские, и перестрелка с армянскими военными продолжалась. В результате он получил огнестрельное ранение в глаз, а Исрафил Исмаилов погиб. Сейчас один его глаз не видит. Впоследствии ему стало известно, что в результате инцидента около 20 азербайджанцев были убиты, а несколько человек получили ранения. Среди погибших он опознал жителя села Гарагашлы Казыма Мамедова и его тестя Салмана Годжаева.

Пострадавший Халаддин Рустамов в своих показаниях сообщил, что работал полицейским в Ашагы Агджакендском отделении полиции Геранбойского района, 19 сентября 1992 года находился на службе на посту полиции в селе Гюлистан. Он сказал, что в тот день большое количество азербайджанских жителей занимались уборкой картофеля в селе Гюлистан и под вечер, когда они возвращались село было обстреляно из огнестрельного оружия. В результате он и сотрудник полиции Джейхун Тейюбов получили ранения, а Эльхан Сулейманов и Явер Казымов погибли.

В ходе судебного процесса были оглашены также заключения судебно-медицинской экспертизы, проведенной в отношении потерпевших.

Следующее заседание суда назначено на 8 мая.