50% скидка на тарифы «SuperSən» для абонентов, приобретающих устройства Xiaomi и OPPO

Azercell запускает специальную кампанию «Весна». Так, абоненты, приобретающие определенные модели смартфонов Xiaomi и OPPO в магазинах «Azercell Exclusive» и у официальных дилеров оператора, смогут подключиться к тарифам «SuperSən 6GB», «SuperSən 10GB» и «SuperSən 20GB» с 50% скидкой сроком на 6 месяцев.

Кампания, которая продлится до 31 мая 2025 года, распространяется на устройства Xiaomi и OPPO стоимостью от 299 манатов.

Для получения дополнительной информации: https://www.azercell.com/ru/