Отношения Азербайджана и России проходят очередную «проверку на прочность». В одном из аэропортов Москвы был задержан и депортирован депутат Милли Меджлиса Азербайджана Азер Бадамов. Как заявили представители российских властей, азербайджанскому парламентарию запрещён въезд в страну.

Можно строить версии разной степени убедительности, чем не угодил российским властям Азер Бадамов. Но, скорее всего, так российские власти отреагировали на принципиальную позицию азербайджанского парламентария после того, как с оскорбительными заявлениями в адрес Азербайджана и азербайджанского народа выступил депутат Госдумы РФ Николай Валуев. Причём, как прекрасно помнят и в Баку, и в Москве, в отличие от Валуева, некорректных высказываний Бадамов себе не позволял.

Де-юре страна имеет право запретить въезд на свою территорию любому иностранцу, не объясняя причин. Но на практике есть нюансы. Азер Бадамов входил в состав официальной делегации, которая направлялась в Астрахань по приглашению вице-губернатора — председателя правительства Астраханской области Российской Федерации Дениса Афанасьева для участия в мероприятиях, посвящённых 102-й годовщине со дня рождения общенационального лидера азербайджанского народа Гейдара Алиева. В таком случае состав делегаций обговаривается по конфиденциальным каналам заранее, и если к кому-либо из предполагаемых визитёров есть претензии, то такого человека в состав делегации просто не включают. Это обычная и общепринятая практика. Но если человека, депутата парламента, сначала включают в состав официальной делегации, а затем разворачивают прямо в аэропорту — как это понимать? Это очередное головотяпство или намеренная попытка унизить, причём уже не отдельно взятого депутата, а целую страну? Случись такое в стране, которая недавно получила независимость и где сотрудники госслужб действительно могут не знать, как вести себя в подобных ситуациях, — это ещё может сойти за «ляп». Но Россия? Здесь образовался острый дефицит профессиональных дипломатов? Или соблюдать элементарные правила дипломатической вежливости в отношении Азербайджана сочли излишним?

В Азербайджане прекрасно помнят, как по нелепому запросу из Армении был задержан азербайджанский фитнес-блогер Камиль Зейналлы. Тогда своевременное вмешательство азербайджанских дипломатов помогло разблокировать ситуацию. Но вопросы всё равно остались — особенно на фоне того, что армянские военные преступники, на которых были выписаны вполне обоснованные азербайджанские международные розыскные ордера, продолжали разгуливать по российским просторам, а кое-кто разгуливает и сейчас.

Тем более в нашей стране помнят рейды российских силовиков на азербайджанские свадьбы, которые так и не получили нормального объяснения: то там искали «уклонистов от военного призыва», то «разыскивали трэш-блогера»…

Одновременно российские силовики устраивают и «избирательное давление» на граждан государств Центральной Азии. Рейд российских силовиков в баню, где собрались граждане Кыргызстана, помнят не только в Бишкеке. Совсем недавно по поводу давления на мигрантов пришлось объясняться российскому послу в Узбекистане. Накаляются отношения России и Казахстана. То, что происходит с гражданами Азербайджана и этническими азербайджанцами на российских просторах, укладывается в этот тренд. Более того, добавим от себя: давление на диаспору в Москве определённые круги считали и считают неплохим способом надавить на Азербайджан как на страну и принудить официальный Баку к «послушанию». Тактику эту Москва с завидным упорством применяет начиная с девяностых, но ни разу она не дала ожидаемых результатов. При этом граждане Армении пользуются в России едва ли не «статусом неприкосновенности». Во всяком случае, российские силовики, которые доблестно борются с «нелегалами» из других республик, граждан Армении не трогают. Московских силовиков не интересуют и «подпольные боевые дружины», которые создаёт армянская диаспора. Не было реакции даже на открытое уголовное преступление — попытку вербовки наёмников на Карабахскую войну со стороны армянских диаспорских организаций. А это как понимать?

И, наконец, немного закулисных подробностей. Отношения Азербайджана и России и так проходят весьма неоднозначный этап. С одной стороны, в последние дни ушедшего 2024 г. президент Азербайджана Ильхам Алиев дал интервью одному из российских телеканалов. Накануне нашу страну посетил патриарх Московский и всея Руси Кирилл, который вручил церковный орден Святой равноапостольной княгини Ольги первому вице-президенту Азербайджана, первой леди Мехрибан ханум Алиевой.

Но 25 декабря 2024 г. российская ПВО сбила азербайджанский гражданский самолёт, заходивший на посадку в аэропорту Грозного. Сбила по ошибке. Но вместо того, чтобы признать свою ответственность, принести соответствующие извинения, выплатить компенсации и привлечь к ответственности виновных, российская сторона начала запускать в информационное пространство абсурдные версии этой авиакатастрофы — вроде «азербайджанский самолёт столкнулся с птицами», «ошибка экипажа», «на борту взорвался газовый баллон» или вообще «совместная операция украинских спецслужб и НАТО». Затем последовал град некорректных и оскорбительных заявлений в адрес Азербайджана со стороны российских журналистов, депутатов парламента и т. д., за которые никто не извинился и не понёс ответственности. И если кто-то в Москве полагает, что эту страницу в Баку уже перевернули, а гибель своих граждан, включая членов экипажа самолёта, забыли, то вынуждены разочаровать — в Баку ничего не забыли. Точно так же, как не забыли и самолёты с оружием, которые летели из России в Армению под видом гуманитарной помощи, и ракету из ОТРК «Искандер-М», запущенную по Шуше…

Наконец, сегодня становятся известны подробности кибератак российских хакеров на Азербайджан. Формально за них как бы государственные структуры ответственности на себя не взяли, но «цифровые следы ног» есть, и куда они ведут, в Баку известно. И опять-таки вынуждены предупредить: если кто-то считает, что азербайджанцы способны только зелень продавать, но никак не разбираться в компьютерах — это далеко не так.

На этом фоне то, что произошло с депутатом парламента Азербайджана Азером Бадамовым, получает уже совсем другое прочтение. Да, в Баку заинтересованы в выстраивании добрососедских отношений с Россией. Да, наши страны подписали в феврале 2022 г. в Москве Декларацию о союзническом взаимодействии. Но как соотносятся с духом и буквой этой декларации конкретные шаги российских властей? Как в Москве вообще видят свою часть работы над отношениями с Азербайджаном, которые были и остаются улицей с двухсторонним движением? Наконец, чего добиваются в Москве — там действительно хотят добрососедских отношений с Азербайджаном или предпочитают «воспитывать» и «добиваться послушания», используя для этого заведомо некорректные методы?

В любом случае выбор сегодня за Россией. А нынешние шаги должны получить, по крайней мере, объяснение.