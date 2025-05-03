Администрация президента США Дональда Трампа намерена сократить около 1200 рабочих мест в Центральном разведывательном управлении (ЦРУ) страны в течение нескольких лет, сообщает в пятницу, 2 мая, американское издание The Washington Post (WP) со ссылкой на источники. Увольнения затронут также тысячи сотрудников других разведывательных структур в США, утверждает издание.

Отмечается, что число сотрудников планируют уменьшить в том числе за счет ограничения найма новых работников. «Прямых увольнений не предусматривается», — говорится в заметке WP. В число 1200 сотрудников, подлежащих сокращению, указал источник издания, входят и те, кто уже решил досрочно выйти на пенсию. Каких именно подразделений коснутся меры экономии — не уточняется.

В настоящий момент численность сотрудников ЦРУ оценивается приблизительно в 22 000 человек, хотя точная цифра не раскрывается, отмечает WP. Журналисты подчеркивают, что сокращения планируются на фоне обещаний нового главы спецслужбы Джона Рэтклиффа направить больше ресурсов на борьбу с Китаем и картелями, занимающимися контрабандой наркотиков в США.

При этом в тексте издания оговаривается, что сокращения происходят независимо от усилий Департамента эффективности правительства (DOGE) Илона Маска.

Представитель ЦРУ не подтвердил сообщение The Washington Post о готовящихся масштабных сокращениях в управлении: «Директор Рэтклифф принимает оперативные меры, чтобы сотрудники ЦРУ оперативно реагировали на приоритетные задачи администрации в области национальной безопасности», — приводят его слова журналисты. Он назвал эти шаги «частью комплексной стратегии, направленной на придание агентству новой энергии, создание возможностей для появления новых лидеров и улучшение позиций ЦРУ для выполнения своей миссии».

Ранее и Джон Рэтклифф, и директор национальной разведки США Тулси Габбард пообещали оптимизировать работу своих ведомств, напоминает The Washington Post. По указанию Дональда Трампа они, в частности, отказались от программ по разнообразию и уволили сотрудников, занимавшихся этими вопросами.