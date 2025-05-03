В результате мероприятий, проведенных сотрудниками Астаринского таможенного управления Государственного таможенного комитета, было выявлено крупное количество наркотиков, спрятанных необычным способом — внутри арбузов.

Как сообщает комитет, сотрудниками таможни был проведен досмотр транспортного средства, перевозившего груз «свежих арбузов» из Ирана в Россию транзитом через Азербайджан. При проверке на стационарной рентгеновской установке в партии груза были обнаружены подозрительные объекты.

При дополнительном осмотре в коробках были найдены 84 арбуза, внутри которых были спрятаны фольгированные упаковки с сушеной марихуаной общим весом 63 килограмма 417 граммов.

По факту ведется расследование.