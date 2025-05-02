Российская армия вечером 2 мая дронами атаковала город Харьков. Поврежден многоквартирный дом, есть пострадавшие.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на мэра города Игоря Терехова и председателя Харьковской областной государственной администрации Олега Синегубова.

По данным Терехова, в результате обстрела Харькова вражескими беспилотниками пострадал многоквартирный дом.

«Возле него горят авто. Информация о пострадавших уточняется», — написал он.

А вот Синегубов сообщил, что в Харькове уже известно о шести пострадавших.

«Врачи экстренной медицинской помощи работают на месте попаданий вражеских БпЛА, оказывая помощь пострадавшим», — сообщил он.