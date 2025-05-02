Строительство китайской гидроэлектростанции (ГЭС) «Три ущелья» увеличило земные сутки на 0,06 микросекунды.

Согласно подсчетам геофизика из Центра космических полетов имени Годдарда НАСА Бенджамина Фонг Чао, создание плотины на реке Янцзы замедлило вращение планеты.

Возведение плотины ГЭС «Три ущелья» было закончено в 2012 году — она достигла длины 2335 метров и высоты 185 метров. Чао указывает, что водохранилище наполнено 40 кубическими километрами воды, хранящимися на высоте 175 метров над уровнем моря, что придает ей серьезный вес и энергию. Чао доказал, что этот объем жидкости изменил распределение массы Земли и замедлил ее вращение. Из-за этого сутки удлинились на 0,06 микросекунды, а ось планеты сместилась примерно на 2 сантиметра.

«Для справки: это составляет чуть больше трех дополнительных дней за всю историю Вселенной», — объяснил Чао.