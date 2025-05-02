Региональные отели продолжают терять позиции. Несмотря на рост интереса к зимнему и оздоровительному туризму в Азербайджане, большинство гостей страны не спешат покидать столицу — в том числе из-за высокой стоимости услуг и слабой инфраструктуры в регионах.

Об этом, как сообщает Minval, высказался депутат Милли Меджлиса Вугар Байрамов.

Он, сославшись на данные Государственного комитета по статистике, отметил, что в первом квартале 2025 года количество туристических ночёвок в гостиницах и гостевых домах составило 484,9 тыс. Это на 11,9 % больше, чем за аналогичный период прошлого года. Согласно статистике, 77,5% туристов остановились в отелях Баку, 12,7% — в Гусаре, 3,5% — в Нафталане, 2,7% — в Габале, 1,8% — в Губе, 0,4% — в Шемахе и 1,4% — в гостиницах других городов и регионов.

Видно, что иностранцы по-прежнему в основном предпочитают селиться в столичных гостиницах. То есть 77 из 100 туристов, посещающих страну, не выезжают за пределы Баку.

По сути, эти данные также указывают на стратегические направления развития туризма в регионах.

Сегодня второй по популярности среди иностранцев локацией является Гусарский район, что напрямую связано с развитием зимнего туризма в регионе. А первую тройку замыкает Нафталан, где расположены многочисленные центры оздоровительного туризма Азербайджана.

«В дополнение к традиционному сезонному туризму регионы испытывают потребность в новых туристических продуктах. Наряду с зимним и оздоровительным туризмом, уже привлекающими путешественников, важно активно развивать исторический, религиозный и культурный туризм», — отметил парламентарий.

Байрамов подчеркнул, что, тем не менее, региональные отели пока уступают столичным в привлечении иностранных туристов. В определённой степени это объяснимо — столичная инфраструктура значительно более развита. Однако заметный разрыв в числе ночёвок в региональных отелях вызывает обеспокоенность. К сожалению, регионы пока не в полной мере реализуют свой туристический потенциал, что затрудняет привлечение иностранных гостей. Дополнительной проблемой остаётся высокая стоимость туристических услуг в большинстве регионов.

В то же время качество предоставляемых услуг за пределами Баку по-прежнему отстаёт от стандартов.

Ещё одной примечательной статистикой за первый квартал этого года является изменение структуры стран по общему количеству ночёвок. Так, 21,8% от общего числа ночёвок пришлось на граждан Индии, 14,3% — России, 8,8% — Турции, 6,3% — Объединённых Арабских Эмиратов, 4,7% — Саудовской Аравии, 3,3% — США, 3,1% — Израиля, 3,0% — Кувейта, 2,7% — Пакистана, 2,4% — Китая, 2,4% — Казахстана, 1,9% — Великобритании, 1,4% — Узбекистана, 0,9% — Германии, 0,8% — Бахрейна, 0,8% — Ирана, 0,8% — Италии, 0,7% — Грузии и 19,9% — граждан других стран. На долю индийских туристов приходится каждая пятая ночёвка.