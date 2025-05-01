Американскому предпринимателю Биллу Гейтсу диагностировали синдром Аспергера — состояние, входящее в расстройства аутистического спектра (РАС).

Об этом поведала его дочь Фиби, слова которой приводит New York Post.

«Мой папа довольно социально неловкий. Как он говорил раньше, у него синдром Аспергера», — говорится в ее заявлении.

Хотя сам Гейтс никогда не говорил о наличии у себя РАС, в своих мемуарах он отмечал, что, по его мнению, в современном мире ему бы поставили такой диагноз в детстве. При этом он отметил, что вначале был крайне негативно настроен, когда его впервые спросили о возможности наличия у него РАС.