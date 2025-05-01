Одно из ведущих турецких печатных изданий – газета Türkiye рассказало своим читателям о зверствах армян в Азербайджане, где на освобожденных от оккупации территориях продолжают находить массовые захоронения.

Издание проинформировало об обнаружении вблизи городов Шуша и Ходжалы двух новых массовых захоронений азербайджанцев, ставших жертвами зверств армян.

В публикации были приведены данные Госкомиссии Азербайджана по делам военнопленных, заложников и без вести пропавших граждан, было подчеркнуто, что часть жертв армянской агрессии периода Первой Карабахской войны подверглись пыткам.

«Армяне безжалостно убивали жителей Азербайджана», — отмечается в публикации, где также сообщается, что о судьбе не менее 3990 жителей районов Азербайджана, подвергшихся военной агрессии со стороны Армении, все еще ничего неизвестно.