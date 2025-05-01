Атака в Пахалгаме, повлекшая за собой гибель мирных граждан, вновь оголила опасную стратегию, которую Индия последовательно реализует в регионе. Несмотря на трагичность инцидента, официальный Исламабад продемонстрировал зрелость и конструктивный подход, осудив нападение и предложив провести открытое, прозрачное и международное расследование. Однако из Нью-Дели не последовало ни одного позитивного сигнала — лишь очередной виток голословных обвинений в адрес Пакистана.

Подобная реакция Индии — далеко не новость. Делая необоснованные заявления без представления каких-либо доказательств, индийская сторона стремится отвлечь внимание международного сообщества от собственных преступлений в оккупированном Джамму и Кашмире. Там уже более 700 тысяч индийских военнослужащих фактически проводят политику государственного террора против мирного населения.

Только за последние годы задокументированы следующие нарушения:

В 2016 году использование дробовиков против протестующих привело к массовым травмам глаз у более чем 6 тысяч мирных жителей, включая сотни детей. Amnesty International зафиксировала случаи полной или частичной потери зрения у более чем 1 100 человек, включая 19-месячную Хибу Насир, раненую в глаз на руках у матери. Эти действия были осуждены Human Rights Watch как нарушение международного гуманитарного права;

В 2020 году был убит мирный житель Билал Ахмад, которого обвинили в связях с повстанцами, однако расследование показало его полную непричастность. Подобные внесудебные казни, сопровождающиеся тайными захоронениями (их число в 2023 году превысило 580 случаев), остаются безнаказанными;

С 2019 года, после односторонней отмены особого статуса Джамму и Кашмира, индийские власти ввели режим жёсткого подавления: комендантский час, отключение интернета на 213 дней (самое длительное в истории демократических стран), массовые аресты (более 3 800 человек), блокировка местных СМИ и запугивание журналистов;

Зафиксированы случаи сексуализированного насилия со стороны индийских военных. Одним из самых известных инцидентов остаётся дело 1991 года в Кунан и Пошпора, где, по заявлениям очевидцев, были изнасилованы не менее 23 женщин, а дело до сих пор не расследовано;

Индия нарушила положения Водного договора по Инду, начав одностороннее строительство плотин на пакистанских реках — «Кишангандха», «Ратле» и других. При этом в 2025 году официально объявила о приостановке участия в договоре, заключённом при посредничестве Всемирного банка в 1960 году;

В 2016 году в Белуджистане был арестован офицер ВМС Индии Кулбхушан Джадхав, признавшийся в диверсионной деятельности и координации терактов в Пакистане. Его действия были признаны нарушением международных норм Международным судом ООН;

Террористические атаки в Лахоре (2021), на отель «Серена» в Кветте, а также в ряде городов Белуджистана, по данным пакистанских спецслужб, были связаны с группировками, финансируемыми извне. В документах ФАТА и разведывательных отчётах указывается на след индийской разведки RAW.

На этом фоне Индия пытается обвинить Пакистан в террористической активности, забывая, что именно пакистанские силовики десятилетиями несут потери от атак групп, получающих поддержку с индийской стороны. Взрыв в Лахоре (2021), атака на отель «Серена» в Кветте, атаки в Белуджистане — всё это указывает на наличие внешней подпитки терроризма, что требует международного расследования.

Пакистан, несмотря на внешнее давление, укрепляет свои институты и модернизирует вооружённые силы. Сегодняшний Пакистан — это государство, которое не только готово защищать свою территорию, но и последовательно выступает за мир и справедливость. Однако индийское пренебрежение к международному праву, в частности — к условиям Водного договора, представляет реальную угрозу для народа Пакистана. Попытки использовать воду как инструмент давления — это не просто экологическое и гуманитарное преступление, но и открытая форма агрессии.

Пакистан не стремится к эскалации, но и не позволит трактовать стремление к миру как проявление слабости. Международное сообщество должно перестать закрывать глаза на действия Индии, которые подрывают основы региональной стабильности и создают опасный прецедент пренебрежения к международным обязательствам.

Справедливость, безопасность и уважение — вот что требует сегодня Пакистан. И на фоне усиливающейся нестабильности в мире, эти требования звучат не как обвинения, а как призыв к совести человечества.