Санкции США против Ирана направлены на подрыв отношений между развивающимися странами, Тегеран будет противостоять экономическому давлению Вашингтона.

Об этом заявил официальный представитель МИД исламской республики Эсмаил Багаи.

«Официальный представитель Министерства иностранных дел Ирана решительно осудил новые санкции США против физических и юридических лиц Ирана и ряда других государств под предлогом их сотрудничества с Ираном в различных экономических сферах», — приводятся слова дипломата в сообщении, опубликованном в Telegram-канале внешнеполитического ведомства республики.

Он отметил, что недавние ограничительные меры США свидетельствуют о стремлении Вашингтона «к подрыву дружественных и правомерных отношений между развивающимися странами посредством экономического терроризма».

Введение новых санкций против Ирана, подчеркнул Багаи, указывает на «противоречивый подход американских властей, отсутствие доброй воли и серьезности в их стремлении к дипломатии». Он отметил, что иранский народ будет «противостоять политике запугивания и давления, используя все доступные средства для продолжения независимого и достойного развития страны».