Все семьи, имеющие статус бездомных в Тбилиси, будут обеспечены квартирами, право собственности на которые будет передано им поэтапно, заявил мэр Тбилиси Каха Каладзе.

Мэрия Тбилиси приступила к созданию жилищного фонда с 2021 года. Обеспечение муниципальным жильем оставшихся без крова жителей Тбилиси было одним из предвыборных обещаний Каладзе, передает Sputnik Грузия.

«Для всех семей, имеющих статус бездомных, проживающих в столице, уже найдены квартиры, которые поэтапно будут переданы им в собственность», – сказал Каладзе на заседании городского правительства.

По его словам, из 400 семей, зарегистрированных как бездомные, более 300 уже обеспечены жильем. «Часть из вышеупомянутых квартир уже достроена и сдана в эксплуатацию», – сказал Каладзе.

По его словам, мэрия обязательно продолжит все муниципальные программы, направленные на улучшение благосостояния и условий жизни населения.