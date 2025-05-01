Принятый в Армении закон о процессе вступления в ЕС пока не влечет конкретных действий, которые бы ставили под сомнение членство Еревана в Евразийском экономическом союзе (ЕАЭС). Об этом РИА Новости заявил директор первого департамента стран СНГ МИД России Микаэл Агасандян.

«Принятый в республике 4 апреля закон о начале процесса вступления в ЕС носит декларативный характер и не предполагает в настоящий момент каких-либо конкретных действий, ставящих под вопрос членство Армении в ЕАЭС», — подчеркнул он.