Президент России Владимир Путин рассказал, что последние три года в основном ночует в Кремле, и провёл журналистов по своей квартире. Фрагменты документального фильма о главе государства опубликовал в своём Telegram-канале журналист Павел Зарубин.

На кадрах видно, как съёмочная группа следует за Путиным по кремлёвской квартире. Он показывает интерьеры: белые стены с зеркалами, портрет императора Александра III и белый рояль у окна — за ним, по словам президента, он играет, хотя и редко.

Затем Путин провёл журналистов в библиотеку, отделанную тёмным деревом, и показал, где находятся две спальни. Также он продемонстрировал домашнюю церковь, расположенную в квартире.