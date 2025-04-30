Правительство Израиля обратилось за помощью в тушении крупных лесных пожаров под Иерусалимом к ряду европейских стран. Об этом сообщает портал Ynet.

«Израиль направил срочный запрос об оказании международной помощи в тушении пожаров. Запрос был отправлен как минимум в пять стран, включая Кипр, Грецию, Хорватию, Болгарию и Италию», — говорится в сообщении.

Портал также сообщает, что для тушения лесных пожаров задействовано 10 самолетов и 119 пожарных бригад, однако этих сил не хватает для того, чтобы справиться со стихийным бедствием. Отмечается, что лесные пожары вновь вспыхнули в Иерусалимских горах на фоне экстремальной жары в Израиле.