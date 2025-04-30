Сильный пожар вспыхнул в Иерусалимских горах. Главный очаг возгорания находится в деревне Неве-Шалом.

В настоящее время проводится эвакуация населения из населенных пунктов Неве-Шалом, Латрун, Беко, Нахшон, Мицпе-Харель, Ткоа, Месилат-Цион, Таоз и парка «Канада», пишут израильские СМИ.

Над тушением пожара работают 63 пожарных расчета со всей страны. Они пытаются остановить распространение огня и предотвратить ущерб населенным пунктам и инфраструктуре. Для оказания помощи с воздуха были подняты 11 пожарных самолетов и два вертолета. В районе возгорания дует сильный ветер, что способствует быстрому распространению огня.

Управления природы и парков начало эвакуацию туристов.