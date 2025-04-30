26 апреля на открытии конвенции Канакского социалистического фронта национального освобождения (FLNKS) в Ятэ было зачитано обращение президента движения Кристиана Тейна, который с июля 2024 года находится во французской тюрьме. Он направил послание к традиционным властям, политическим представителям, активистам и всему народу Канаков.

В своём письме Тейн подчеркнул важность осмысления текущей политической ситуации и предстоящих вызовов. «Уже 10 месяцев я нахожусь в заключении, и с каждым днём всё острее ощущаю, насколько наши представители должны проявлять мужество, честность, настойчивость и строгость в подходе к следующему этапу политической борьбы», — говорится в обращении.

Он призвал к доверию и мобилизации на местах, подчеркнув, что даже в условиях давления необходимо участвовать в обсуждении будущего Канакской земли. Тейн сообщил, что делился своей позицией с переговорной группой, обсуждающей с Францией вопрос будущего институционального статуса территории.

«Когда мы ведём диалог с колониальной администрацией, мы должны делать это с одной целью: определить путь к полному и международно признанному суверенитету народа Канаков», — заявил он.

Напомним, FLNKS выступает за независимость Новой Каледонии от Франции.