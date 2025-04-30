Президент США Дональд Трамп заявил украинскому лидеру Владимиру Зеленскому на встрече в Риме, что не отказывается от своих планов признать Крым российским, но не требует этого от Украины, сообщает Axios со ссылкой на источники.

Украинский президент сказал Трампу, что не боится идти на уступки ради прекращения войны, но для этого ему нужны достаточно надежные гарантии безопасности.

Также он призвал Трампа вернуться к его первоначальному предложению о безоговорочном прекращении огня как отправной точке для мирных переговоров. Один из источников сообщил, что Трамп, «похоже, согласился».

Также Трамп настаивал, чтобы Зеленский как можно скорее подписал соглашение о недрах.