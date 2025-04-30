Правозащитная организация Amnesty International опубликовала доклад, в котором подвергла критике действия властей Армении в контексте нарушения основных прав и свобод граждан.

Согласно отчёту, в Армении были зафиксированы случаи незаконного применения силы со стороны полиции в ответ на массовые протесты. В частности:

В апреле и мае полиция неоднократно применяла незаконную силу против участников акций с требованием отставки премьер-министра Никола Пашиняна;

12 июня в центре Еревана произошли столкновения между протестующими и полицией во время митинга против соглашения о делимитации границы;

В результате пострадал 101 человек, в том числе 17 сотрудников полиции, было задержано 98 протестующих. Против 15 из них выдвинуты обвинения в хулиганстве и нарушении общественного порядка;

Несмотря на зафиксированные нарушения, ни один сотрудник полиции не был привлечён к ответственности.

В Amnesty подчеркнули, что отсутствие наказания за чрезмерное применение силы ставит под сомнение приверженность армянских властей принципам правового государства.