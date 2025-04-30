Американский сенатор Линдси Грэм призвал папский конклав рассмотреть кандидатуру президента Соединенных Штатов Америки Дональда Трампа на папский престол.

Ранее Трамп в шутку сказал, что готов стать новым папой Римским.

Как отметил сенатор, Трамп был бы по-настоящему «темной лошадкой» в качестве кандидата. Однако Грэм выразил уверенность, что стоит попросить папский конклав и верующих католиков быть в данном случае непредвзятыми.

«У первого папы и американского президента одновременно есть много плюсов. Ждем белого дыма… Трамп MMXXVIII (2028 – ред.)!» – написал сенатор в социальной сети X.