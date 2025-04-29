29 апреля на судебном процессе по уголовному делу в отношении гражданина Армении Рубена Варданяна, обвиняемого по таким статьям Уголовного кодекса Азербайджанской Республики, как преступления против мира и человечности, военные преступления, а также терроризм, финансирование терроризма, и в других тяжких преступлениях, дали показания потерпевшие.

Так, пострадавший Нурлан Багиров заявил, что во время службы во внутренних войсках Министерства внутренних дел он и его сослуживцы подверглись нападению со стороны остатков армянских вооруженных сил и армянских незаконных вооруженных формирований.

По словам Н.Багирова, наши войска подверглись обстрелу и атаке ручными гранатами. В результате погибли 14 его сослуживцев (12 из внутренних войск и 2 из Министерства обороны), несколько военнослужащих получили ранения. Н.Багиров сообщил, что он также получил ранения во время нападения.

В ходе судебного заседания также было оглашено заключение судебно-медицинской экспертизы, проведенной в отношении потерпевшего.