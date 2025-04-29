Иранские власти не исключают, что причиной взрыва в порту Шахид-Раджаи могла стать диверсия или саботаж. Об этом заявил член комитета по национальной безопасности и внешней политике Меджлиса (парламента) страны Мохаммад Мехди Шахрияри.

По его словам, происшествие могло быть вызвано FPV-дронами или стать результатом диверсии с участием людей, проникших извне.

«Одним из основных вариантов рассматривается возможность диверсии, такой как удар FPV-дронами или проникновение диверсантов», — сказал Шахрияри в интервью порталу Rouydad 24.