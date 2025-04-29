Американский миллиардер Илон Маск считает демографический коллапс самой серьёзной проблемой Китая в долгосрочной перспективе.

«Это касается практически каждой страны на Земле», — написал бизнесмен в соцсети Х. Он назвал падение уровня рождаемости в Китае экзистенциальной проблемой.

Так Илон Маск прокомментировал исследование Pew Research Center, в котором говорится, что население КНР сокращается третий год подряд и смертность превышает рождаемость. В 2024 году, по данным специалистов, население Китая сократилось на 1,39 млн человек и составило 1,408 млрд.