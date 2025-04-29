Государственный таможенный комитет Азербайджана, в частности его объединение Azərterminalkompleks, объявил тендер на закупку лицензий программного обеспечения Trellix Data Loss Prevention (DLP) с целью предотвращения утечки конфиденциальной информации.

Согласно опубликованной информации на сайте госзакупок, предметом тендера является приобретение следующих позиций: Trellix Data Loss Prevention Suite — 2 500 единиц;

Trellix DLP Suite (TDLYCM-AA) — 2 500 единиц;

Trellix DLP OCR Add-on (OCRCKE-AA) — 2 500 единиц;

Trellix DLP OCR Add-on (OCRYCM-AA) — 2 500 единиц;

Услуги по внедрению (Deployment Consulting Daily – Prepaid).

Общий ориентировочный бюджет закупки составляет 613 850,75 AZN. Тендер был опубликован 28 апреля 2025 года. Крайний срок подачи предложений — 12 мая 2025 года в 17:00, в это же время состоится открытие конвертов с предложениями. Тендер направлен на усиление информационной безопасности в рамках цифровой трансформации государственных структур Азербайджана.