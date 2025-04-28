Израиль отверг предложения о долгосрочном прекращении огня с ХАМАС. Об этом пишут израильские СМИ со ссылкой на неназванного высокопоставленного дипломата.

Сообщается, что Израиль продолжает вести переговоры об освобождении заложников, но «близок к тому, чтобы потерять терпение».

«Из некоторых арабских стран поступают идеи, например, о прекращении войны на пять лет», — сказал источник. «Мы ни за что не согласимся на перемирие с ХАМАС, которое позволит ему лишь перевооружиться, восстановиться и продолжить войну с еще большей силой».

Дипломат также добавил, что «причина, по которой Израиль не начал активно бороться сразу после заключения соглашения о прекращении огня, а делал это постепенно, заключается в том, что правительство Нетаньяху хотело дать шанс переговорам об освобождении заложников».

Источник также раскритиковал роль Катара в переговорах, заявив: «Катарцы оказали далеко не положительное влияние на переговоры на данном этапе».

Что касается предложения президента США Дональда Трампа о поощрении эмиграции из сектора Газа, источник признал, что оно не продвигается так, как надеялся Израиль, но добавил: «Мы получаем запросы от некоторых стран с просьбой эвакуировать их граждан. Например, Канада обратилась к нам и сказала, что есть родственники граждан страны, которые хотят уехать. Наш принцип — вывозить тех людей, которые хотят уехать по собственной воле».